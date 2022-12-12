Medvedev: Rusya yeni nesil silah üretimini artırıyor

Telegram hesabından açıklama yapan Medvedev, en güçlü imha araçlarının üretimini artırdıklarını ifade etti.



Bunun, düşmanlardan korunmak için yapıldığını belirten Medvedev, silahların ne olduğuna dair detayları ise paylaşmadı.



Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, daha önce birçok kez, ülkesinin hipersonik silahlar dahil olmak üzere yeni silahlar geliştirdiğini söylemişti.



Dmitry Medvedev, Rusya'da daha önce Devlet Başkanlığı ve Başbakanlık görevlerini de yürütmüştü.

PUTİN'DEN NÜKLEER SİLAH AÇIKLAMASI

Geçtiğimiz günlerde Rusya lideri Putin, Rusya'nın ABD'den farklı olarak önleyici bir ilk nükleer saldırı başlatma yetkisi olmadığını, ancak Rusya'nın gelişmiş hipersonik silahlarının, Rusya'nın saldırıya uğraması durumunda güçlü bir şekilde yanıt vermesini sağlayacağını söylemişti.



Putin, Rusya'nın nükleer silah kapasitesini düzenli olarak test ettiğini vurgulayarak şöyle konuştu:



"ABD'dekinin aksine, önleyici nükleer saldırı stratejimiz yok. Nükleer kapasitemizi düzenli olarak test ediyoruz, hiçbir şeyi saklamıyoruz. Rusya'ya nükleer silahla saldırmaya karar veren düşmandan geriye bir şey kalmaz. Merkel'in Minsk anlaşması ile ilgili açıklamaları beni hayal kırıklığına uğrattı. Biz, her şeyi doğru yaptık, Minsk anlaşmalarına kimse uymayacaktı. Merkel'in Ukrayna'ya zaman kazandırmak için Minsk anlaşmasını imzalayacağına dair açıklaması, Rusya'nın 'özel askeri harekatına' daha önce başlaması gerektiği anlamına geliyor."