Medvedev: Ukrayna'da gerçeklere bağlı olarak esnekliğe hazırız

Rusya eski Devlet Başkanı Dimitri Medvedev, Ukrayna ile barış görüşmelerine ilişkin yeni bir açıklama yaptı.

Devlet haber ajansı RIA Novosti'nin haberine göre Medvedev, Rusya'nın Ukrayna ile ilgili görüşmelerde esnekliğe hazır olduğunu, ancak bunun sadece Rus anayasası ve sahadaki gerçeklerle uyumlu olması gerektiğini söyledi.



Medvedev, Rusya'nın Ukrayna krizinin çözümünü görüşmeye hazır olduğunu, ancak bunu sadece “iletişim kurmaya hazır olanlarla” yapabileceğini söyledi.

