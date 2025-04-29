Medvedev’den Finlandiya ve İsveç’e gözdağı: Rusya için hedef haline geldiler

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, düzenlenen bir eğitim etkinliğinde dünya gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. Aynı zamanda Rusya’nın eski başbakan ve devlet başkanlarından olan Medvedev, “yeni NATO üyelerinin otomatik olarak Rusya güçlerinin hedefi olduğunu” savundu.



“BAĞLANTISIZLIKLARI ONLARA AVANTAJ SAĞLIYORDU”



Rusya devlet haber ajanslarından TASS’ın haberine göre, Medvedev, “NATO’ya katılan ülkelerin olası misilleme saldırıları, hatta nükleer unsurlar da dahil olmak üzere Rusya Silahlı Kuvvetleri için otomatik olarak bir hedef olduklarını” söyledi.



NATO’ya en son katılan ülkeler olan Rusya’nın komşusu Finlandiya ile İsveç’e işaret eden Medvedev, “Jeopolitik konumları ve diğer pek çok etmen düşünüldüğünde, bağlantısız statüleri onlara belirli uluslararası avantajlar sağladı. Şimdi ise bize düşman olan bir bloğun parçasılar; bu da potansiyel misilleme saldırıları ve hatta nükleer unsurlar ya da askeri bir doktrinin çerçevesi içinde önleyici tedbirler de dahil olmak üzere silahlı kuvvetlerimiz için otomatik olarak bir hedef haline geldiler” ifadelerini kullandı.



İKİ KOMŞU, BİRLİKTE NATO ÜYELİĞİNE BAŞVURMUŞTU



24 Şubat 2022’de başlayan Rusya-Ukrayna savaşının ardından Rusya ile bin 340 kilometrelik sınırı olan Finlandiya ve komşusu İsveç, Mayıs 2022’de NATO'ya üye olmak için başvuruda bulunmuştu. Finlandiya 4 Nisan 2023 tarihinden bu yana, İsveç ise 7 Mart 2024 tarihinden bu yana NATO üyesi.

