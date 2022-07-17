Medvedev'den Kırım tehdidi: Saldırı olursa Ukrayna'yı kıyamet bekliyor

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı olan Dmitriy Medvedev, Ukrayna-Rusya Savaşı ve Rusya'nın Batı ile ilişkilerine dair önemli açıklamalarda bulundu.

"SAKLANMAK MÜMKÜN OLMAYACAK"

Medvedev, Ukrayna yönetiminin Kırım'ı Rusya'dan geri alacağı ve Kırım Köprüsü'ne saldırı düzenleyeceği yönündeki iddialara ilişkin şunları söyledi: "Zaman zaman bir takım açıklamalarla ortaya çıkan bazı yüceltilmiş kanlı palyaçolar bizi tehdit etmeye çalışıyor. Kırım'a yönelik saldırıdan bahsediyorum. Böyle bir şey olması durumunda Ukrayna için kıyamet günü gelecek. Çok hızlı ve sert bir şekilde olacak ve saklanmak mümkün olmayacak. Yine de bu tür açıklamalarla genel durumu kışkırtmaya devam ediyorlar."

"RUSYA'YI BİRÇOK YÖNDEN KISKANIYORLAR"

Rusya ile Batılı ülkeler arasındaki gerilime de değinen Medvedev, ABD ve bazı Avrupa ülkelerinin, Rusya'nın gelişimini mümkün olduğunca engellemeyi amaçladığını savundu.

Medvedev, "Birçok yönden bizi ve yeteneklerimizi kıskanıyorlar. Dünyayı olduğu gibi algılamalıyız. Ülkemiz tüm devletleri memnun edemez. Memnun etmeye çalışan devletler, egemenliklerini ya tamamen ya da kısmen kaybederler. İşte o zaman başkalarının uydu devleti olursunuz. Çok uzun süredir ülkemiz kendine yetiyor ve kimsenin uydusu değil" diye konuştu.

