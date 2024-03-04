Medvedev'den "tarih" çıkışı: Ukrayna Rusya'dır

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dimitri Medvedev,  "Ukrayna'nın Rusya'ya ait olduğunu" savundu. Medvedev, "Sovyetler Birliği'ni yeniden canlandırmak mümkün değil ama Rusya'nın tarihi parçaları evine dönmeli" dedi. Rus temsilci ayrıca "yeni gerçekliği" tanıyacak herhangi bir yeni Ukrayna hükümeti ile görüşmelerin mümkün olabileceğini söyledi.

Medvedev'den "tarih" çıkışı: Ukrayna Rusya'dır

'nın eski devlet başkanı ve güvenlik konseyi başkan yardımcısı Dimitri Medvedev, bugün savaşına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Rus haber ajanslarının aktardığına göre Medvedev, Ukrayna, Rusya'dır" dedi.

özel kuvvetleri ve danışmanlarının, Rusya'ya karşı savaşı körüklediğini söyleyen Medvedev, ABD ve Rusya arasındaki durumun, 1962 "Küba füze krizinden" daha kötü olduğunu belirtti.

Rusya'nın Ukrayna'daki "özel askeri operasyonu"nun "diğer taraf teslim olana kadar" süreceği uyarısında bulunan Medvedev, "Sovyetler Birliği'ni yeniden canlandırmak mümkün değil ama Rusya'nın tarihi parçaları evine dönmeli" diye konuştu.

Medvedev, Alman ordusunun Rusya'ya saldırmayı görüştüğü iddis edilen ses kaydına ilişkin ise şunları söyledi: "Moskova itidal gösterecek ancak unutmayacak."

Rus temsilci ayrıca "yeni gerçekliği" tanıyacak herhangi bir yeni Ukrayna hükümeti ile görüşmelerin mümkün olabileceğini söyledi.

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