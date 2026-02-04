Medya devi personelinin yüzde 35'ini işten çıkarıyor

ABD'nin köklü gazetelerinden biri olan Washington Post'un, haber merkezinde yapılacak ciddi kesinti haberlerini doğrulandı.

Bir süredir mali zorluklar içinde olduğu belirtilen medya devinde maliyet kesintileri ve işten çıkarmalar yapılacağı genel yayın yönetmeni Matt Murray tarafından çalışanlara açıklandı. Çıkarmaların tüm departmanları etkileyeceği belirtildi.

Açıklamaya göre, tüm departmanlardaki personelinin üçte biri işten çıkarılacak. Gazetede şu anda yaklaşık 800 kişinin çalıştığı biliniyor.

Washington Post Sendikası yaptığı açıklamada, gazetenin son üç yılda yaklaşık 400 kişi azaltıldığını belirtti.

JEFF BEZOS 2013 YILINDA SATIN ALDI

150 yıllık köklü bir tarihe sahip olan gazete, 2013 yılında milyarder Jeff Bezos tarafından 250 milyon dolara satın alındıktan sonra on yıl boyunca büyüme ve iyimserlik dönemini yaşadı.

Bezos , 2024 yılında İngiliz gazeteci Will Lewis'i CEO olarak başa getirmişti.