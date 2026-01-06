Mega deprem bölgesinde nükleer santral. "Risk düşük gösterildi"

Japonya’da bir nükleer santral işletmecisi, düzenleyici kurumlara sunduğu verilerde deprem riskini olduğundan düşük göstermiş olabileceğini açıkladı.

Açıklama, ülkenin Fukuşima felaketinden yaklaşık 15 yıl sonra nükleer enerjiyi yeniden devreye alma planları yaptığı bir dönemde geldi.

MEGA DEPREM RİSKİ TAŞIYAN BÖLGEDE

Chubu Electric Power, Japonya’da “mega deprem” riski taşıyan bir bölgede bulunan Hamaoka Nükleer Santrali'nde iki reaktörü yeniden başlatmayı hedefliyor.

Ancak şirketin başkanı, pazartesi gecesi düzenlenen acil basın toplantısında, santralin bir deprem sırasında maruz kalabileceği azami sismik yer hareketinin “eksik hesaplanmış olabileceğini” söyledi.

Şirket başkanı, “Bu durum güvenlik inceleme sürecini ciddi biçimde etkileyebilir, yerel halk ve diğer paydaşların nükleer faaliyetlerimize olan güvenini zedeleyebilir ve hatta işimizin temelini sarsabilir.” dedi.

Depreme dayanıklı tasarım açısından kritik öneme sahip olan azami sismik yer hareketi tahmini için NRA, Eylül 2023’te Chubu Electric’in bin 200 gal (ivme birimi) olarak sunduğu değeri onaylamıştı. Ancak Şubat ayında bir muhbir, şirketin düzenleyici kuruma sunduğundan farklı veriler kullanmış olabileceği yönünde NRA’ya bilgi verdi. Bunun üzerine kurum kendi soruşturmasını başlattı.

NRA yetkilisi Keiichi Watanabe, güvenlik incelemesinin Aralık ayı sonunda askıya alındığını ve konunun halka açık toplantılarda ele alınacağını, ilk toplantının ise çarşamba günü yapılacağını söyledi.

FAY HATTINA YAKIN KONUMDA, 298 BİN KİŞİ TEHLİKEDE

Hamaoka Santrali, önümüzdeki yıllar ya da on yıllar içinde büyük bir Pasifik depremi beklenen bir fay hattına yakın konumda bulunuyor.

Japonya Meteoroloji Ajansı, 2024 yılında Nankai Çukuru olarak bilinen bölgede olası bir “mega deprem” için ilk kez özel uyarı yayımlamış, bu uyarıyı bir hafta sonra kaldırmıştı.

Hükümete göre, yaklaşık 800 kilometrelik deniz altı fay hattında meydana gelebilecek bir deprem ve ardından oluşacak tsunami 298 bin kişinin ölümüne ve 2 trilyon dolara varan ekonomik zarara yol açabilir.

JAPONYA NÜKLEER ENERJİYE GERİ DÖNÜYOR

Japonya, 2011 yılında yaşanan büyük deprem ve tsunaminin Fukuşima Nükleer Santrali’nde üç reaktörün erimesine yol açmasının ardından nükleer enerjiyi devre dışı bırakmıştı.

Ancak kaynak bakımından zengin olmayan ülke, fosil yakıtlara bağımlılığı azaltmak, 2050’de karbon nötr olma hedefini tutturmak ve artan enerji talebini karşılamak için nükleer enerjiyi yeniden canlandırmak istiyor.

DÜNYANIN EN BÜYÜK NÜKLEER SANTRALİ DE FAALİYETE GEÇECEK

Bu kapsamda, dünyanın en büyük nükleer santrali olarak bilinen Kashiwazaki-Kariwa Nükleer Santrali’nin de Nükleer Düzenleme Kurumu’nun (NRA) nihai onayına bağlı olarak bu ay içinde yeniden faaliyete geçmesi bekleniyor.