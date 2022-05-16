Mehmet Öz, Cumhuriyetçi rakibi Kathy Barnette'in İslam karşıtı sözlerini kınadı

Pennsylvania eyaletinde Cumhuriyetçi partiden Senato için yarışacak ismin belirleneceği ön seçimlerin hemen öncesinde kazanmasına yüksek ihtimalle bakılan Dr. Öz, Associated Press'e verdiği demeçte, Barnette'in 2015'te Twitter'dan yaptığı İslam karşıtı paylaşımını gündeme taşıdı.



Öz, partisinin senato adayını belirleyecek yarınki seçim öncesinde yarışa sonradan katılan ve Cumhuriyetçilerin aşırı muhafazakar kanadına hitap eden kadın rakibinin, "Pedofili İslam'ın köşe taşıdır." şeklindeki paylaşımına "Bütün bir dine hakaret eden bir şeyi 'tweet atması' ayıp." diyerek tepki verdi.



Seçilmesi durumunda ABD'nin ilk Müslüman ve Türk senatörü unvanını kazanacak olan Öz, "Bu eyaletin kuruluşunda din özgürlüğü vardı. Bir Pensilvanyalı olarak, her dinin kendi içinde bir değer olduğu düşüncesine dayanan bu kurucu düşünceleri desteklemekten gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.



Türk kökenli aday, siyahi Barnette'in bir din hakkında söylediği sözleri, senato adaylığı bağlamında "diskalifiye edici" olarak nitelendirdi.



ÖZ'ÜN ADAYLIĞI

Pennsylvania'da yarın yapılacak ön seçimlerde Cumhuriyetçi ve Demokrat Partiden adaylar, 8 Kasım 2022 Salı günü ülke genelinde yapılacak ara seçimlerdeki oy pusulalarına isimlerini yazdırabilmek için kozlarını paylaşacak.



Kasım 2022 ara seçimlerinde Amerikalılar, Kongre’nin Temsilciler Meclisi'ndeki 435 sandalyenin tamamı, Senato'daki 100 sandalyenin de 35'i için sandığa gidecek.



Mehmet Öz, 30 Kasım 2021'de, Pennsylvania eyaletinden Cumhuriyetçi Partinin Senato adaylığı için yarışacağını duyurmuştu.



Eski ABD Başkanı Donald Trump 7 Mayıs'ta, Öz’ün adaylığına destek için Pennsylvania'da düzenlenen mitinge katılmıştı.

