Mehmet Öz saçını Trump sarısı yaptı, Senato'da tarihe geçti

ABD’de Kongre’nin üst kanadı Senato, Başkan Donald Trump’ın federal sağlık kurumu direktörlüğü görevine aday gösterdiği Mehmet Öz’e onay verdi. Kalp cerrahı Öz, Senato’da yapılan oylamada, 53 “evet” oyuna karşı 45 “hayır” oyu alarak Medicare ve Medicaid Hizmetleri Merkezleri (CMS) Direktörlüğü görevine getirildi. Ülkedeki yaşlılara ve düşük gelirli gruplara sağlık hizmeti sunan en üst kurumları yönetecek olan Öz, bu göreve getirilen ilk Türk oldu.

Dr. Öz'ün 14 Mart'ta Senato Finans Komitesi'denki oturumda Başkan Donald Trump'a benzer bir şekilde saçlarının rengini açtırdığı ya da sarıya boyattığı haberleri basına yansımıştı. Oturumdan yapılan YouTube canlı yayınında bir kullanıcı, "Bu yeni sarışın da ne?" diye sormuş, bir başka kullanıcı ise "Öz'ün saçını yeniden boyatması gerekiyor" diye yazmıştı.

DEMOKRATLAR, MEDICAID’DE OLASI KESİNTİLERDEN ENDİŞELİ



The New York Times (NYT) gazetesinin haberine göre, Öz'ün ABD vatandaşlarının yaklaşık yarısına sağlık sigortası hizmeti sunan Medicare and Medicaid’i yönetmesine Cumhuriyetçiler onay verirken, Demokratlar karşı çıktı. Dün Senato'da yapılan oymala öncesinde komitede yapılan görüşmelerde Demokrat vekiller Medicaid’de yapılacak olası kesintiler konusunda endişelerini dile getirerek bu durumun çok sayıda kişiyi sağlık güvencesinden mahrum bırakabileceğine dikkat çekmişti.



Öte yandan, Öz’ün Senato’dan onay alıp alamayacağı da son ana kadar belirsizliğini korudu. Missouri’den Cumhuriyetçi Senatör Josh Hawley, bu hafta başında Mehmet Öz’ün adaylığını onaylayacağını çünkü Öz’ün kendisine “transeksüel çocuk sağlık ve bakım hizmetlerini artık desteklemeyeceğini ve kürtaja karşı olduğunu söylediğini” belirtti. Hawley, daha önce yaptığı açıklamalarda, bu konulara dikkat çekerek Öz’e destek vermeyeceğini söylemişti.



ABD basınına yansıyan haberlerde de Öz'ün direktörlüğünün Trump döneminde yaşanan federal küçülme kapsamında "sağlık programlarının çalkantılı döneme gireceği" bir zamana denk geldiğine işaret edildi. CMS'de bu dönemde sağlık hizmeti maliyetlerinin düşürülmesi kapsamında yaklaşık 300 çalışanın işten çıkarılması bekleniyor.



ÖZ: MEDICAID’İN UYGULANABİLİR OLDUĞUNDAN EMİN OLMAK ÖNEMLİ



Geçen ay Senato Finans Komitesi tarafından düzenlenen oturumdaki konuşmasında Öz, ABD'de sağlık sigortası programlarının uygulanabilirliğini sağlamanın gerekliliğine dikkat çekmişti. Öz, "Hastaların bugün ve gelecekte hastalanmaları durumunda onları koruyacak kaynaklara sahip olmalarını sağlamak istiyorum. Medicaid'i korumanın yolu, her düzeyde uygulanabilir olduğundan emin olmaktır" demişti.



Bir hekim olarak geçmişinden ve kazandığı 10 Emmy Ödülü'nden bahseden Öz, yönetmek istediği CMS kurumunun hedeflerini, bu çerçevede Amerikalıların yaşam beklentisini iyileştirmenin önemini vurgulamıştı.



ÖZ AİLESİ KONYA KÖKENLİ



Mehmet Öz'ün babası Prof. Öz 1959 yılında Suna Atabay ile evlendi. Mehmet Öz'ün yanı sıra Seval ve Nazlım diye iki kız çocuğu daha var.



Prof. Mustafa Öz, 3 Ekim 1925 tarihinde Konya'nın Bozkır ilçesinde doğdu. Devlet parasız yatılı okullarında okuyarak 1950 yılında İstanbul Üniversite Tıp Fakültesini de burslu bitirdi, daha sonra Amerika Birleşik Devletlerine gitti. Prof. Öz, yüksek ihtisasını Cleveland‘da Doctor’s Hospital’da yaptı, 1959'da genel cerrah ünvanını aldı. Amerika'da 54 yıl kaldıktan sonra Türkiye’ye döndü.