Mehmet Öz'ün yemin töreninde torunu baygınlık geçirdi, Trump konuşmasını yarıda kesti

Türk Kalp Cerrahı Mehmet Öz, Beyaz Saray’da düzenlenen yemin töreninin ardından ABD'nin resmi Medicare ve Medicaid Hizmetleri Merkezi (CMS) Direktörü oldu.

Yemin töreninde konuşan Trump, federal fonlarını durdurduğu Harvard Üniversitesi’ne de atıfta bulundu.

Trump konuşmasında, "Dr. Öz, ülkemizin en yetenekli ve en sevilen tıp profesyonellerinden biri olarak bu göreve geliyor. Harvard Üniversitesi’nden mezun oldu. Ah, Harvard. Vay canına. Ne tesadüf. Harvard hakkında konuşalım mı" ifadelerini kullandı.



Törene ABD Sağlık Bakanı Robert F. Kennedy Jr. da katıldı.



"ONLARA GERÇEKTEN APTALSINIZ DİYECEĞİZ VE GERİ ÇEKİLECEĞİZ"



Ukrayna’da ateşkes müzakereleriyle ilgili bir anlaşma sağlanacağı konusunda daha iyimser bir tablo çizen Trump, ABD’nin bu süreci ne zaman terk edebileceğiyle ilgili soruya şu yanıtı verdi: "Belirli bir gün sayısı yok ama hızlı olsun istiyoruz, bunu halletmek istiyoruz. Eğer herhangi bir nedenle taraflardan biri süreci çok zorlaştırırsa, onlara ‘aptalsınız, gerçekten aptalsınız. Berbat insanlarsınız’ diyeceğiz ve biz de geri çekileceğiz. Ama umarım buna gerek kalmaz."



Trump, görüşmelere devam edebilmek için hangi ilerlemeyi görmek gerektiği sorusuna ise, "Her iki tarafın da bunu bitirmek istemesi yönünde bir istek, bir heyecan görmem lazım" dedi.



Görüşmelerin "yakında" netleşeceğini öngördüğünü vurgulayan Trump, "Bunu başarma şansımızın gerçekten yüksek olduğunu düşünüyorum. Şu an her şey doruk noktasına ulaşıyor" ifadelerini kullandı.



"İRAN'IN NÜKLEER SİLAH SAHİBİ OLMASINA KARŞIYIZ"



ABD ile İran arasında bu hafta sonu yapılacak kritik ikinci tur görüşmeler öncesinde, İran’ın nükleer silah sahibi olmasına karşı olduğunu bir kez daha dile getiren Trump, "İran’ın nükleer silah sahibi olmasını çok basitçe durdurmaktan yanayım. Onlar nükleer silaha sahip olamaz. Eğer sahip olurlarsa, çok mutsuz olursunuz. Gerçekten mutsuz olursunuz. İran’ın harika, refah içinde ve mükemmel bir ülke olmasını isterim" şeklinde konuştu.



ÖZ'ÜN TORUNU BAYILDI, TRUMP KONUŞMASINI KESTİ

Trump konuşma yaparken Mehmet Öz'ün salonda bulunan torunu baygınlık geçirdi.



Öz, hemen torununa müdahale ederken, ABD Başkanı Trump konuşmasını yarıda kesti ve basın mensuplarının dışarı çıkması istendi.



Beyaz Saray, daha sonra yaptığı açıklamada, küçük kızın kısa süreli baygınlık geçirdiğini ve durumunun iyi olduğunu belirtti.