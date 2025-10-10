Mehmetçik ekim sonunda Gazze'ye gidebilir.

Gazze Barış anlaşmasının maddeleri arasında yer alan, bölgede istikrarı gözetecek askeri güç için hızlı adım atılıyor.

Hamas ve İsrai'in anlaşmasının ardından planın diğer maddelerinin de zemini oluştu. Planda, tarafların uzlaşmasının ardından çok uluslu bir gücün bölgede görev yapacağı belirtiliyordu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'da Gazze için oluşturulacak güce destek verileceğini söylemişti.

Bilgiler bu gücün kısa süre içinde bölgede olacağını gösteriyor.

ABD Merkezi Kuvvetler Komutanı (CENTCOM) Oramiral Brad Cooper liderliğindeki uluslararası bir istikrar gücü için ilk adımlar atılıyor.

Oramiral Cooper, iki hafta içinde ilk komuta merkezini kuracak.

İlk etapta 200 Amerikan askeri istikrar gücünde yer alacak. ABD yetkilileri, gücün görevini tanımlarken, "200 Amerikan askeri, gücün inşasına yardımcı olacak, Gazze genelinde konuşlandırılmayacaklar, yalnızca herhangi bir ihlal olmamasını sağlamak için gücün inşasına ve denetimine yardımcı olacaklar." açıklamasını yaptı.

Oramiral Cooper'ın ekibinde Mısırlı, Katarlı, Türk ve muhtemelen Birleşik Arap Emirlikleri'nden subaylar yer alacak. Yetkili, "Amaç, İsraillilerin de onlarla birlikte iş birliği yaptığı, meslektaşça bir yaklaşım sergilemek." dedi.

İstikrar gücünün muharip birlik olası beklenmiyor. Türkiye, daha önce Afganistan ve Bosna gibi bölgelerde çok uluslu güçlerin içinde yer aldı ve birçok kez bu tür istikrar güçlerine komuta etti.

4. Kolordu Komutanlığı bünyesinde Barış Tugayı bulunuyor ve bu birlik bu tür istikrar güçlerine destek için deneyime sahip. Türkiye'nin Gazza istikrar gücüne vereceği desteğin niteliği, bu gücün çalışma koşulları ve düzeninin kısa süre içinde netleşmesi bekleniyor. CENTCOM'un ilk karargahı oluşturmasının ardından önce keşif, ardından da görev için Türk askerinin ekim ayı sonuna doğru bölgeye gidebileceği tahmin ediliyor.