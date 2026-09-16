Mekke hava sahasında İHA tehdidi. Husiler iddiayı yalanladı

Yemen 'de Husiler , Hudeyde vilayetinin tamamında kontrolü sağladıktan sonra Taiz'in batısına doğru ilerleyişlerini sürdürüyor.

Husiler, Babülmendeb Boğazı çevresindeki Haniş Takım Adası, Meyyun Adası ile Zubab'ı da ele geçirmişti.



MEKKE HAVA SAHASINDA İHA TEHDİDİ

Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu, Husiler tarafından Mekke hava sahasına İnsansız Hava Aracı fırlatıldığını açıkladı. İnsansız Hava Aracının Mekke’deki yasaklı hava sahasına girmeden önce imha edildiği belirtildi.

Yemen Koalisyonu'ndan yapılan açıklamada Mekke'de umre turistlerinin bulunduğu ve kutsal toprakların kırmızı çizgi olduğu ifade edildi



HUSİLER SALDIRIYI REDDETTİ



Husilerden Mekke’ye saldırı düzenledikleri yönündeki iddiaya yanıt gecikmedi. Husilerin siyasi kanadının sözcüsü Hazım el-Esed tarafından yapılan açıklamada bu iddia kesin bir dille reddedilerek, "Mekke'nin hedef alındığına dair iddialar, daha önce de başvurulan ve artık kimsenin inanmadığı bayat bir yalandan ibarettir." denildi.

Husiler, Yemen hükümeti'ne verdiği desteğe karşı Suudi Arabistan'ı hedef almayı sürdürüyor. Hamis Muşayt, Ebha, Taif ve Cizan şehirlerine saldırılar sürüyor.

İNSANİ KRİZ DERİNLEŞİYOR



Yemen'in 6 ilinde 12 bin 597 aileden 95 bin kişi yerinden edildi. Yemenliler, geçici başkent Aden'de bir okula sığındı, 2 binden fazla kişinin de Cibuti'ye gittiği tahmin ediliyor. Yemen Hükümeti, Birleşmiş Milletler'den yardım istedi.

Babülmendep ve Kızıldeniz'de güvenliğin Yemen'i aşan bir sorumluluk olduğunu belirten Yemen'in BM temsilcisi, Babülmendeb Boğazı'ndan geçen kargo ve enerji sevkiyatının küresel tedarik zincirlerinin merkezinde yer aldığını vurguladı.