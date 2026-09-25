Mekke Savunma Anlaşması devrede. Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu Riyad'a gidiyor
25.09.2026 09:09
Son Güncelleme: 25.09.2026 10:16
Üç lider, 7 Ağustos 2026'da Suudi Arabistan'ın Mekke kentinde ortak savunma anlaşması imzaladıktan sonra poz verdi.
Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarının ardından Türkiye ve Pakistan harekete geçti. Genelkurmay Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu, toplantı için Suudi Arabistan'a gidiyor.
Suudi Arabistan, Türkiye ve Pakistan, Yemen'deki Husi'lerin saldırıları karşısında Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında acil ve üst düzey bir toplantı düzenliyor.
Genelkurmay Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu, söz konusu Mekke İttifakı toplantısı için Suudi Arabistan'a gidiyor. Bayraktaroğlu, Riyad'da Suudi Arabistan ve Pakistan genelkurmay başkanları ile bir araya gelecek.
SUUDİ ARABİSTAN'A HUSİ SALDIRILARI DEVAM EDİYOR
Yemen'in büyük bölümüne hakim olan Husiler, dün Suudi Arabistan'daki hedeflere onlarca füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırısı gerçekleştirdiklerini açıkladı.
Suudi yetkililer ise Husi savaşçıları tarafından ateşlenen altı balistik füzeyi önlediklerini belirtti.
DIŞİŞLERİ BAKANLARI BİR ARAYA GELDİ
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BM 81. Genel Kurulu için gittiği New York’ta Ortak Savunma için Mekke Anlaşması Dışişleri Bakanları Toplantısı’na katıldı.
Bakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Ferhan Al Suud ve Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı İshak Dar ile bir araya geldi. Toplantıda, müzakerelerin geldiği son nokta değerlendirildi.
Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada, "Bakanlar, bir ülkeye yapılan saldırının tüm ülkelere yapıldığının kabul edildiği Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında Suudi Arabistan'a destek verilmesinin yollarını ele almak üzere genelkurmay başkanlarının bir an önce toplanması için yapılacak hazırlıkları ele aldı." denildi.
NTV YAYININDA MEKKE İTTİFAKI SORULMUŞTU
Bakan Fidan, 19 Eylül tarihinde katıldığı NTV canlı yayınında konuya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Fidan, Suudi Arabistan'da Husilerle yaşanan çatışmalarda Mekke İttifakı olarak askeri ihtiyaçlara yanıt verilebileceğini söyledi.
Husilerin Suudi Arabistan’a yönelik saldırılarının ardından Mekke İttifakı'nın devreye girip girmeyeceği sorusuna, "Suudi Arabistan'ın toprak bütünlüğüne, egemenliğine çok ciddi saldırılar olduğunu görüyoruz. Bizim anlaşmamızda da müttefiklik anlaşması var, sözümüzün eriyiz. Bu konuda bir dayanışma içerisindeyiz. Mekke İttifakı olarak yakından takip ediyoruz. Askeri ihtiyaçları özellikle belli teknik konularda olabilir. Bunu da karşılama yönünde sıkıntımız olmaz.” yanıtını verdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'taki Türkevi'nde gazetecilerle bir araya geldi ve değerlendirmelerde bulundu.
“DOĞRU YOLDA ATILMIŞ GÜÇLÜ BİR ADIM”
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için bulunduğu New York'taki Türkevi'nde 24 Eylül tarihinde gazetecilerle bir araya geldi ve değerlendirmelerde bulundu. Burada kendisine Mekke Savunma Anlaşması'nın geleceği de soruldu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuya ilişkin, "Mekke Savunma Anlaşması doğru yolda atılmış güçlü bir adımdır. Bu kadar zorlu bir coğrafyada böylesine önemli bir girişim yapıyorsanız bazı sınamalarla karşılaşmanız sürpriz değildir. Yeni bir şey söylerseniz, yeni bir irade ortaya koyarsanız, elbette bundan rahatsız olanlar çıkacaktır. Biz, dün kurulmuş bir devlet değiliz; tahriklere gelmeyecek, tuzağa düşmeyecek kadar tecrübeli bir devletiz. Kurumsallaşma çalışmalarının tamamlanmasıyla yolumuzda daha güçlü ilerleyeceğimizden şüphem yok. Bölgenin sorunlarına bölge kaynaklı çözümler üretecek bir zeminin temelleri atılmıştır." ifadelerini kullandı.