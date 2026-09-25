Mekke Savunma Anlaşması devrede. Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu Riyad'da

“DOĞRU YOLDA ATILMIŞ GÜÇLÜ BİR ADIM”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için bulunduğu New York'taki Türkevi'nde 24 Eylül tarihinde gazetecilerle bir araya geldi ve değerlendirmelerde bulundu. Burada kendisine Mekke Savunma Anlaşması'nın geleceği de soruldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuya ilişkin, "Mekke Savunma Anlaşması doğru yolda atılmış güçlü bir adımdır. Bu kadar zorlu bir coğrafyada böylesine önemli bir girişim yapıyorsanız bazı sınamalarla karşılaşmanız sürpriz değildir. Yeni bir şey söylerseniz, yeni bir irade ortaya koyarsanız, elbette bundan rahatsız olanlar çıkacaktır. Biz, dün kurulmuş bir devlet değiliz; tahriklere gelmeyecek, tuzağa düşmeyecek kadar tecrübeli bir devletiz. Kurumsallaşma çalışmalarının tamamlanmasıyla yolumuzda daha güçlü ilerleyeceğimizden şüphem yok. Bölgenin sorunlarına bölge kaynaklı çözümler üretecek bir zeminin temelleri atılmıştır." ifadelerini kullandı.