Mekke'de aşırı sıcak: 550'den fazla hacı adayı hayatını kaybetti

Kutsal topraklara hac ibadeti için giden hacı adayları arasında ölü sayısı 550'nin üzerine çıktı. Vefat eden hacı adaylarının ölüm nedenlerinin büyük bölümünü, kalp damar hastalıkları ve enfeksiyona bağlı hastalıkların oluşturduğu öğrenildi. Suudi yetkililer sıcaktan etkilenen 2 binden fazla hacıyı tedavi ettiklerini bildirdi.

Mekke'de aşırı sıcak: 550'den fazla hacı adayı hayatını kaybetti

Dünyanın dört bir yanından kutsal topraklara gelen Müslümanlar, gerekleri yerine getirmenin ardından hacı oldu.

Hac sırasında en az 550 hacının hayatını kaybetmesi, bu yıl yine kavurucu sıcaklarda ortaya çıkan hac yolculuğunun meşakkatli doğasının altını çiziyor.

Ülkelerinin müdahalelerini koordine eden iki Arap diplomat AFP'ye, ölenlerin en az 323'ünün Mısırlı olduğunu ve bunların çoğunun sıcaktan kaynaklanan hastalıklara yenik düştüğünü söyledi.

2 BİN KİŞİ TEDAVİ ALTINDA

Salı günü erken saatlerde Mısır Dışişleri bBkanlığı, Kahire'nin hac sırasında kaybolan Mısırlılar için arama operasyonları konusunda Suudi yetkililerle işbirliği yaptığını açıkladı.

Suudi yetkililer sıcak stresinden muzdarip 2 binden fazla hacıyı tedavi ettiklerini bildirdi.

1,8 MİLYON HACI ADAYI KATILDI

Suudi Ulusal Meteoroloji Merkezi, pazartesi günü Mekke'deki Mescid-i Haram'da sıcaklığın 51,8 dereceye ulaştığını söyledi.

Arafat Dağı'nda gerçekleştirilen dualar da dahil olmak üzere büyük oranda gündüzleri saatlerce dışarıda kalmayı içeriyor.

Suudi yetkililere göre bu yıl hac ibadetine 1,6 milyonu yurt dışından olmak üzere yaklaşık 1,8 milyon hacı katıldı.

HAYATINI KAYBEDEN TÜRK VATANDAŞLARI

Türkiye'den de 2024 yılı hac organizasyonunda hayatını kaybeden Türk vatandaşı sayısı 23'e yükseldi.

Bu sene 84 binden fazla vatandaş hac ibadeti için kutsal topraklara gelirken, bu kişilerin yüzde 53'ünü kadın, yüzde 47'sini ise erkekler oluşturdu. Hacı adaylarının yaş ortalaması ise 60 oldu.

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