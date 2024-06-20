Mekke'de aşırı sıcak: Hac ibadetinde can kaybı bini aştı

Dünyanın dört bir yanından kutsal topraklara gelen Müslümanlar, gerekleri yerine getirmenin ardından hacı oldu.



Toplamda yaklaşık 10 ülke, İslam'ın beş şartından biri olan ve imkânı olan tüm Müslümanların en az bir kez tamamlaması gereken yıllık hac ibadeti sırasında bin 81 kişinin öldüğünü açıkladı.

Geçen yıl çeşitli ülkeler hac sırasında çoğu Endonezyalı olmak üzere 300'den fazla ölüm vakası bildirmişti.



Ulusal meteoroloji merkezi bu hafta Mekke'deki Büyük Cami'de kaydedilen en yüksek sıcaklığın 51,8 santigrat derece olduğunu bildirdi.



Geçtiğimiz ay yayınlanan bir araştırmaya göre, bölgedeki sıcaklıklar her on yılda 0,4 santigrat derece artıyor.

2 BİN KİŞİ TEDAVİ ALTINDA



Salı günü erken saatlerde Mısır Dışişleri Bakanlığı, Kahire'nin hac sırasında kaybolan Mısırlılar için arama operasyonları konusunda Suudi yetkililerle işbirliği yaptığını açıkladı.



Suudi yetkililer sıcak stresinden muzdarip 2 bin 700'den fazla hacıyı tedavi ettiklerini bildirdi.



1,8 MİLYON HACI ADAYI KATILDI



Suudi Ulusal Meteoroloji Merkezi, pazartesi günü Mekke'deki Mescid-i Haram'da sıcaklığın 51,8 dereceye ulaştığını söyledi.



Arafat Dağı'nda gerçekleştirilen dualar da dahil olmak üzere hac ibadeti büyük oranda gündüzleri saatlerce dışarıda kalmayı içeriyor.



Suudi yetkililere göre bu yıl hac ibadetine 1,6 milyonu yurt dışından olmak üzere yaklaşık 1,8 milyon hacı katıldı.