Mekke'de şiddetli sağanak ve fırtına

Suudi Arabistan'ın Mekke kentinde şiddetli yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, gök gürültüsü eşliğinde bastıran yağışın ardından sokakların ve yolların adeta dereye döndüğü görüldü.

Yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri meydana geldi.Suudi Arabistan makamları halkı, can ve mal güvenliği için talimatlara uyulması yönünde uyardı. Gök gürültüsü ve sağanak yağışın ardından sokaklar da göle döndü.

Yağış sırasında Mescid-i Haram'da bulunan yüzlerce Müslüman da ibadetlerine yağmur altında devam etti.