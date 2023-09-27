Mekke’deki Kraliyet Saat Kulesi'ne yıldırım düştü

Suudi Arabistan’ın Mekke kentinde etkili olan şiddetli yağış sırasında Kraliyet Saat Kulesi'ne yıldırım düştü.

Mekke’deki Kraliyet Saat Kulesi'ne yıldırım düştü

’ın Mekke şehrinde şiddetli etkili oldu. Mekke’deki dünyanın en yüksek yapılarından biri olan 601 metre yüksekliğe sahip olan Kraliyet Saat Kulesi'ne düştü.

Şiddetli yağışa rağmen Kabe’de bulunan Müslümanların ise ibadetlerine devam ettiği görüldü.

Suudi Arabistan Sivil Savunma Genel Müdürlüğü, etkili olan şiddetli yağış ve sellere karşı Suudi halkını ve turistleri uyarırken, elektrik akımını ileten metal nesnelerle temastan kaçınılması çağrısında bulundu.

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