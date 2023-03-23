Meksika: ABD vatandaşları fentanil kaçakçılığında başı çekiyor

Meksika Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard, dün yaptığı açıklamada, ABD ile Meksika arasında uyuşturucu trafiği konusunda bir süredir devam eden tartışmalara ilişkin değerlendirmede bulundu.



Fentanil kaçakçılarının çoğunun Meksika gümrüklerinde yakalandığını belirten Ebrard, "Fentanil ile tutuklananların arasında en fazla sayıyı ABD vatandaşları oluşturuyor. Bunlar göçmen veya Meksikalı değil." dedi.



FENTANiL KAÇAKÇILARININ YÜZDE 86,3'Ü ABD VATANDAŞI

ABD'de düşünce kuruluşu Cato Enstitüsünün raporuna göre, 2021'de hüküm giymiş fentanil kaçakçılarının yüzde 86,3'ünü ABD vatandaşları oluşturuyor. Bu oran, aynı suçtan hüküm giyen düzensiz göçmenlerin on katından daha fazla.



Rapor, ayrıca fentanil ele geçirilen vakaların 90'ının düzensiz göç yollarında değil, yasal geçiş noktalarında yaşandığını ortaya koydu.

