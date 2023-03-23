Meksika: ABD vatandaşları fentanil kaçakçılığında başı çekiyor

Meksika Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard, dün yaptığı açıklamada, ABD ile Meksika arasında uyuşturucu trafiği konusunda bir süredir devam eden tartışmalara ilişkin değerlendirmede bulundu.
Fentanil kaçakçılarının çoğunun Meksika gümrüklerinde yakalandığını belirten Ebrard, "Fentanil ile tutuklananların arasında en fazla sayıyı ABD vatandaşları oluşturuyor. Bunlar göçmen veya Meksikalı değil." dedi.
FENTANiL KAÇAKÇILARININ YÜZDE 86,3'Ü ABD VATANDAŞI
ABD'de düşünce kuruluşu Cato Enstitüsünün raporuna göre, 2021'de hüküm giymiş fentanil kaçakçılarının yüzde 86,3'ünü ABD vatandaşları oluşturuyor. Bu oran, aynı suçtan hüküm giyen düzensiz göçmenlerin on katından daha fazla.
Rapor, ayrıca fentanil ele geçirilen vakaların 90'ının düzensiz göç yollarında değil, yasal geçiş noktalarında yaşandığını ortaya koydu.
ABD vatandaşları, yasal olarak sınır kapılarında daha az incelemeye tabi tutuluyor.
Meksika'da fentanil üretimi ve kaçakçılığı, ülkenin uyuşturucu kartelleriyle mücadelesi açısından önemli bir sorun olmaya devam ediyor.
Washington, güneydeki komşularına, illegal yollarla ABD'ye getirilen fentanil ürünlerinin Meksika'daki üretim ve dağıtımını engelleme çabalarını artırmaları için baskı yapıyor.
ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezine (CDC) göre, ABD'de her gün 150'den fazla kişi fentanil gibi sentetik uyuşturucular nedeniyle hayatını kaybediyor.
Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, 9 Mart'taki basın toplantısında, ülkesinde fentanil üretimine dair uygun kontrollerin bulunmadığı yönündeki iddiaları reddederek, bu sorunla ülkesinin değil ABD'nin uğraşması gerektiğini söylemişti.
Meksika Silahlı Kuvvetleri, geçen hafta Baja California eyaletinin Tijuana şehrinde 1,8 milyondan fazla fentanil hapı ve 400 kilo metamfetamin ele geçirmişti.