Meksika açıklarında 5,7 büyüklüğünde deprem
18.08.2026 08:31
Son Güncelleme: 18.08.2026 08:32
NTV
17 Temmuz’da Chiapas açıklarında 7,3 büyüklüğünde güçlü bir deprem meydana gelmişti.
Meksika’nın güneyindeki Chiapas eyaleti açıklarında 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC), Meksika'nın Chiapas eyaleti açıklarında 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.
Bölge son haftalarda art arda depremlerle sarsılıyor. 17 Temmuz’da Chiapas açıklarında 7,3 büyüklüğünde güçlü bir deprem meydana gelmişti.
Depremin ardından ilk aşamada can veya mal kaybına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.