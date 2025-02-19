Meksika açmazı: Devlet başkanından Google'a dava tehdidi

Google geçtiğimiz günlerde Meksika Körfezi'nin yerini Amerika Körfezi'nin alacağı aktarmış ancak bu değişikliğin Meksika'daki kullanıcılara yansımayacağı belirtmişti.



Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, pazartesi günü düzenlediği basın toplantısında, Google'ın ABD Başkanı Donald Trump'ın başkanlık kararnamesine uyarak tüm Meksika Körfezi'nin adını Amerika Körfezi olarak değiştirmeye hakkı olmadığını söyledi.



rump'ın kararnamesinin sadece ABD'nin kıta sahanlığı için geçerli olduğunu hatırlatan Sheinbaum, Meksika ve Küba'nın da körfezde karasularının bulunduğunu vurguladı ve bu nedenle dünya genelinde harita hizmetleri sunan arama motorunun tüm körfezin adını değiştirme yetkisine sahip olmadığını belirtti.



Meksika hükümeti, Google'ın bu konuda resmi bir yanıt vermesini beklerken, adım atılmaması halinde hukuki sürecin başlatılacağını açıkladı. Sheinbaum, Google'ın Hükümet İşleri ve Kamu Politikaları Başkan Yardımcısı Cris Turner'ın Meksika hükümetine hitaben yazdığı mektubu paylaştı. Turner'ın mektubunda, şirketin "uzun süredir devam eden harita politikalarını tüm bölgelerde tarafsız ve tutarlı bir şekilde uyguladığı" ifade edildi.



Ancak Meksika yetkilileri, böyle bir değişikliği kabul etmeyeceklerini açık bir şekilde belirterek "Meksika, hiçbir koşulda kendi topraklarında ve yargı yetkisi altında bulunan bir coğrafi bölgenin adının değiştirilmesini kabul etmeyecektir" şeklinde bir açıklama yaptı.

