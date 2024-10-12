Meksika, iki devletli çözümü destekliyor

Meksika'nın yeni Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, ülkesinin, süregelen İsrail-Filistin meselesinde iki devletli çözümü desteklediğini bildirdi.

Meksika, iki devletli çözümü destekliyor

basınında çıkan haberlere göre, günlük basın toplantısında konuşan Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, Ortadoğu'da yaşanan şiddet olaylarını kınadı ve "savaşın barışa vesile olmayacağını" savundu.

Ekim ayının başında yemin ederek göreve başladıktan sonra ilk kez İsrail- meselesine ilişkin konuşan Sheinbaum, iki devletli çözümü desteklediklerini vurguladı.

Sheinbaum, "İsrail devletinin tanındığı gibi Filistin'in de bütünüyle tanınması gerektiğini düşünüyoruz." ifadesini kullandı.

Haziranda yapılan seçimde oyların yaklaşık yüzde 60'ını alan Sheinbaum, Meksika'nın ilk kadın devlet başkanı olmuştu.

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