Meksika Körfezi'nin adı değişiyor: ABD Sahil Güvenliği ve Florida, "Amerika Körfezi" dedi

ABD Sahil Güvenliği (USCG) ve Florida eyaleti, Donald Trump’ın başkanlık döneminde desteklediği yeni bir isimlendirme ile Meksika Körfezi’ni "Amerika Körfezi" olarak adlandırmaya başladı. Ancak bölgenin resmi adı henüz değişmiş değil.



TARİHİ İSİM DEĞİŞİKLİĞİ



Trump, başkanlık koltuğuna oturduktan sonra imzaladığı başkanlık kararnamesi ile bölgenin adını değiştirmeyi amaçladı. USCG, Salı günü yaptığı açıklamada, Teksas ile Meksika arasındaki deniz sınırının “Amerika Körfezi” olarak adlandırılacağını belirtti. Florida Valisi Ron DeSantis de geçtiğimiz pazartesi, resmi bir kararnamede bu adı kullandı ve kış fırtınasının "Amerika Körfezi" üzerinden geçtiğini duyurdu.



RESMİ KAYITLAR İÇİN ADIM

Kararname gereği, İçişleri Bakanı'nın, 617.800 mil karelik deniz havzasının adını 30 gün içinde değiştirebilmesi için gerekli tüm adımları atması talep ediliyor. Ayrıca, ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS) ve Coğrafi İsimler Bilgi Sistemi (GNIS) de güncellenerek “Gulf of Mexico” ifadesi resmi kayıtlardan çıkarılacak.



ULUSLARARASI KABUL ZORUNLU OLMAYACAK

Uluslararası düzeyde deniz alanlarının isimlendirilmesine ilişkin bağlayıcı bir protokol bulunmuyor. Bu nedenle, Trump’ın kararnamesi sadece ABD içindeki resmi belgelerde isim değişikliğine yol açabilecek; ancak diğer ülkeler bu değişikliği kabul etmek zorunda kalmayacak. ABD Jeolojik İsimler Kurulu, isim değişikliklerinin yalnızca tarihi anlam taşıması gerektiğini belirterek, bu tür değişikliklerin teşvik edilmediğini vurguladı.