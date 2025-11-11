Meksika lideri, FIFA 2026 açılış maçı biletini genç bir kadına verecek

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, FIFA 2026 Dünya Kupası'nın açılış maçını izlemeye maddi gücü yetmeyen genç bir kadına kendi biletini vereceğini söyledi.

Meksika tarihinin ilk kadın başkanı Sheinbaum, düzenlediği basın toplantısında, "Açılış maçı biletimi, futbolu seven ama izleme imkanı olmayan genç bir kadına vereceğim. Onu nasıl seçeceğimizi belirliyoruz ama o bileti, 00001 numaralı bileti, bir kız çocuğuna vereceğim ki futbol hayali kurabilsin." diye konuştu.

Meksika, ABD ve Kanada'nın ortak düzenleyeceği turnuvanın açılış maçı, 11 Haziran Perşembe günü, 83 bin kişi kapasiteli Azteca Mexico City Stadı'nda oynanacak.

Azteca Stadı, 1970 ve 1986’nın ardından üçüncü kez açılış maçına ev sahipliği yapacak.