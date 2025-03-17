Meksika lideri: Telefonum ve e-postam hacklendi

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, eski bir telefonunun ve e-postasının hacklendiğini söyledi.



Günlük basın toplantısında konuşan Meksika lideri, siber saldırıyı fark etmesinin ardından gerekli uyarıları yaptığını açıkladı.

Sheinbaum ayrıca, hackerların hedefi olan e-posta hesabının eski olduğunu, telefonunun ise artık "kişisel iletişim" için değil, destekçileriyle konuşmak için kullanıldığını söyledi.

SHEINBAUM KİMDİR?

Meksika'da geçen yıl düzenlenen devlet başkanlığı seçimlerini yüzde 60,7 oranıyla kazanan Sheinbaum, Meksika'nın ilk kadın devlet başkanı oldu.

Avrupa'dan Meksika'ya göçen Yahudi bir ailenin mensubu olan ve Meksika Ulusal Özerk Üniversitesi'nde fizik eğitimi alan ve enerji mühendisliği alanında doktora yapan Sheinbaum, akademik kariyeri nedeniyle "La Doctora" lakabıyla tanınıyor.