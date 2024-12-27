Meksika liderinden uyuşturucu konulu dizilere eleştiri

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, Ulusal Saray'daki günlük basın toplantısında, uyuşturucu kaçakçılığını konu alan televizyon dizilerine yönelik eleştirilerde bulundu.



Dizilerin gençler üzerindeki etkisine değinen Sheinbaum, "Çok uzun bir süre boyunca, sanki bir suç grubunun parçası olmanın lüks bir yaşamı beraberinde getireceği izlenimi veren pek çok televizyon dizisi tanıtıldı. Bazı gençlerde, bir suç grubuna katılırlarsa böyle bir yaşam seçeneğine sahip olacakları fikri oluşuyor; ancak gerçekte bu, bir ölüm seçeneğidir, çünkü yasa dışı bir faaliyete katılarak hayatlarını riske atıyorlar." dedi.



Sheinbaum, uyuşturucu kaçakçılığını konu alan televizyon dizileri yerine, bilgi yarışmalarının teşvik edilmesi için çalışacaklarını belirtti.



Yeni güvenlik stratejisinin ana odağının gençleri şiddetten uzak tutmak olduğunu vurgulayan Sheinbaum, hiçbir gencin organize suç gruplarına yaklaşmaması için çeşitli projeler geliştireceklerini söyledi.

"YAŞAM SEÇENEĞİ DEĞİL ÖLÜM YOLU"



Devlet Başkanı Sheinbaum, "Para mutluluk getirmez. Gerçek mutluluk, doğa sevgisi, insan sevgisi, aile sevgisi gibi değerlerle şekillenir, şiddet yerine sevgiyle yönlendirilen bir yaşam tercihi olmalıdır. Şiddet dışında bir yaşam seçeneği sunulmalı. Böylece, Meksika'da hiçbir genç şiddeti seçmek veya bir suç grubuna katılmak zorunda kalmaz, çünkü bu bir yaşam seçeneği değil, bir ölüm yoludur." ifadelerini kullandı.

