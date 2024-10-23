Meksika rotasında kaçak Türkler: 55 bin Türk geçmek istedi, 15 bini hapiste

VOA Türkçe'den Can Kamiloğlu'nun haberine göre, ABD Gümrük ve Sınır Koruma Dairesi’nin (CBP) resmi verileri Ocak 2021 ve Ağustos 2024 tarihleri arasında toplam 55 bin 808 Türkiye vatandaşının hem Meksika hem de Kanada sınırından 'yasadışı yollarla' sığınmacı olarak ülkeye giriş yaptığı sırada güvenlik güçleri tarafından yakalandığını ortaya koydu.

ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi’nin (ICE) resmi verilerine göre, bugüne kadar sınırdan 'kaçak' geçtikten sonra gözaltına alınan ve ABD tutukevlerinde tutulan Türkiye vatandaşlarının sayısı da 15 bin 151 kişiye ulaştı. ABD’ye 'yasadışı' giren ya da göçmenlik yasalarıyla ilgi suç işlediği iddiasıyla tutuklanan kişiler 'kamp' adıyla ifade edilen ancak içeride kalanların 'cezaevi' olarak tanımladığı göçmen tutukevlerinde bulunuyor.

