Meksika Senatosu'nda "yabancı asker" kavgası

Meksika Senatosu'nda yabancı askerlerin ülkedeki varlığıyla ilgili düzenlenen oturum olaylı geçti.



Oturumun sonunda iktidar ile muhalefet partisinin üyeleri birbirine girdi.



Kürsüde itişen senatörler yumruklarla birbirlerine saldırdı.



Senato Başkanı, kavgayı başlattıklarını iddia ettiği muhalif senatörleri azletmek için senatoyu acil oturuma çağırdı.

