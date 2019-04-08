Meksika Devlet Başkanı Lopez Obrador yaptığı açıklamada, Venezuela'daki siyasi krizde arabuluculuk yapmaya istekli olduğunu ve hem hükümetin hem de muhalefetin talep etmesi halinde bir toplantıya ev sahipliği yapmak istediğini belirtti.

Obrador, “Meksika'nın Venezuela’daki ihtilafa barışçıl bir yol aramaya açılan kapıları var. Yalnızca tarafların anlaşması gerekiyor. Bu durumda muhalefet grubunun kabulü olmalı. Her iki tarafın da istemesi gerek. Biz yardıma hazırız." dedi. Obrador, ülkesinin çok iyi diplomatlara sahip olduğunu belirterek Orta Amerika ülkelerinde barış anlaşmaları konusunda Meksika’nın oynağı rolü hatırlattı.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, daha önce Meksika ve Uruguay'a muhalefetle bir diyalog başlatılması için yardım talebinde bulunmuştu.