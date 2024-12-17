Meksika'da 100'den fazla polis gözaltına alındı
Meksika'nın Chiapas ve Veracruz eyaletlerinde 100'ün üzerinde polisin, yetkilerini kötüye kullanma ve farklı suçlar nedeniyle gözaltına alındığı açıklandı.
Meksika'da Chiapas Polis Şefi Oscar Aparicio Avendano, yürüttükleri soruşturma kapsamında Comitan kentinden 92 polisin, yetkilerini kötüye kullandığını tespit ettiklerini belirtti.
Avendano, eyalet savcılarının, polis memurlarını uyuşturucu kartelleriyle ittifak halindeki yerel grupları polis baskınları hakkında bilgilendirmekle suçladığını söyledi.
Açıklamada ayrıca Veracruz eyaletinde, 3 kişinin kaybolması olayına karıştığından şüphelenilen 13 eyalet polisinin de gözaltına alındığı kaydedildi.
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