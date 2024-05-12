Meksika'da 6,4 büyüklüğünde deprem

Meksika açıklarında 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, komşu ülke Guatemala'dan da hissedildi.

Meksika'da 6,4 büyüklüğünde deprem

'nın Guatemala sınırındaki Chiapas eyaleti açıklarında 6,4 büyüklüğünde meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Meksika'daki depremin merkez üssünün, Chiapas eyaletinin Brisas Barra de Suchiate bölgesinin 17 kilometre güneybatı açıklarında olduğunu bildirdi.

Yerin 75,4 kilometre derinliğinde kaydedilen deprem, komşu ülke Guatemala'dan da hissedildi.

Henüz herhangi can veya mal kaybı bildirilmeyen depremin ardından "tsunami" uyarısı yapılmadı.

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