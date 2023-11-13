Meksika'da 7 kişinin cesedi bulundu

Meksika basınında çıkan habere göre, eyalete bağlı Loreto kasabasındaki bir yolda cesetler tespit edildi.



İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, yolda bulunan cesetlerin 7 erkeğe ait olduğunu belirledi.



Yetkililer, cesetlerde darbe izlerinin bulunduğunu ve bu kişilerin işkence sonucu öldürüldüğünü tahmin ettiklerini bildirdi.



Cansız bedenlerin, kimlik teşhisi yapılması için Adli Tıp Merkezi'ne kaldırıldığı bilgisi paylaşıldı.



Olayın rakip çeteler arasındaki hesaplaşmadan kaynaklandığı yönünde değerlendirme yapılıyor.

