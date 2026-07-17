Meksika’da 7,4 büyüklüğünde deprem
17.07.2026 18:06
Meksika'da deprem.
Meksika’nın güneyindeki Chiapas eyaleti açıklarında 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. ABD Tsunami Uyarı Sistemi, depremin ardından bölgede tsunami tehdidi bulunduğunu duyurdu.
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi’nin (USGS) ilk verilerine göre deprem, cuma günü Chiapas eyaletindeki Puerto Madero kenti yakınlarında kaydedildi.
Yerin yaklaşık 10 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin ardından can veya mal kaybına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.
ABD Tsunami Uyarı Sistemi, Chiapas kıyıları yakınlarındaki deprem nedeniyle tsunami oluşma ihtimaline karşı uyarı yayımladı. Tsunami tehdidinin hangi kıyıları kapsadığına ve beklenen dalga yüksekliğine ilişkin ayrıntılı değerlendirmelerin açıklanması bekleniyor.