Meksika'da 9 ton uyuşturucu madde bulundu

Meksika ordusundan yapılan açıklamada, Durango'nun Tepehuanes ilçesinde devriye yapıldığı sırada ele geçirilen kurumaya bırakılmış haldeki yaklaşık 9 ton dişi Hint kenevirinin yakıldığı belirtildi.



Açıklamada, bölgedeki kenevir tarlalarının hasat zamanından önce tespit edilmesi için çalışmaların artırılacağı ifade edildi.



Başkent Meksiko'nun bir gecekondu mahallesinde geçen ay düzenlenen baskınlarda yaklaşık 2,5 ton dişi Hint keneviri ele geçirilmişti.



Meksika Ulusal Savunma Sekreteryasından pazartesi günü yapılan açıklamada, 1 Ocak-31 Ekim 2019'da ülkenin çeşitli bölgelerinde suç örgütlerine yönelik operasyonlarda 133 ton uyuşturucu madde ve binlerce silaha el koyduğu belirtilmişti.

