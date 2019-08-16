Kamu Güvenliği Dairesi'nden yapılan açıklamada, Veracruz eyaletinde Bangladeş ve Sri Lankalı oldukları tespit edilen kaçak göçmenlerin otoyolda bulunduğu kaydedildi.
Açıklamada söz konusu kişilerin, ABD sınırına ulaşmak için 24 Nisan'da Katar'dan başladıkları zorlu ve uzun bir yolculuk sonucu Meksika'nın Veracruz eyaletine geldikleri belirtildi.
Sağlık kontrolünden geçen göçmenlere yiyecek ve içecek verildi.
Meksika'da "açlıktan ölmek üzere" 65 göçmen bulundu
Anadolu AjansıDünya
Meksika'da federal polis, otoyolda "açlıktan ölmek üzere" 65 kaçak göçmen buldu.
Kamu Güvenliği Dairesi'nden yapılan açıklamada, Veracruz eyaletinde Bangladeş ve Sri Lankalı oldukları tespit edilen kaçak göçmenlerin otoyolda bulunduğu kaydedildi.