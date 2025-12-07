Meksika'da araç infilak etti, 5 kişi öldü

Meksika'nın Michoacan eyaletine bağlı Coahuayana kasabasında, polis karakolunun önünde bir araç henüz bilinmeyen nedenle infilak etti.

Patlamada araçta bulunan 2 kişi ile karakolda görevli 3 personelin öldüğü, bazıları ağır olmak üzere 4 kişinin yaralandığı açıklandı.

Polis yetkilileri, aracın patlayıcı madde taşıyıp taşımadığının belirlenmesi için geniş çaplı soruşturma başlatıldığını duyurdu. Basında yer alan ilk değerlendirmelere göre, aracın kimyasal madde yüklü olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.