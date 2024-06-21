Meksika'da aşırı sıcaklar nedeniyle can kaybı 155'e yükseldi

Meksika'da yılbaşından bu yana etkili olan sıcak hava dalgası nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 155'e çıktı.

Meksika'da aşırı sıcaklar nedeniyle can kaybı 155'e yükseldi

basınındaki haberlere göre, aşırı sıcakların etkili olduğu ülkede can kayıpları artarken, barajlardaki su seviyesi azalıyor.

Çoğunluğu Veracruz'da olmak üzere ülke genelinde 2024'ün başından bu yana 155 kişi hava nedeniyle hayatını kaybetti.

Veracruz, Tabasco, Tamaulipas, Nuevo Leon ve San Luis Potosi eyaletlerinde hava sıcaklıkları 45 dereceyi aştı.

Sağlık Sekreterliğinden yapılan açıklamaya göre, sadece 13-18 Haziran tarihlerinde 30 kişi yüksek sıcaklıklara bağlı olarak yaşamını yitirdi.

Basında, yaklaşık 2 bin 567 kişinin güneş çarpması nedeniyle hastanelere başvurduğu ifade edildi.

Kavurucu sıcakların 5 Ekim'e kadar devam edeceği bilgisi verildi.

Öte yandan, bazı eyaletlerde buharlaşma oranının hızla artması nedeniyle barajlardaki su miktarı kritik seviyelere düştü.

Ulusal Meteoroloji Servisi, 9 Haziran'da ülke genelinde yeni sıcak hava dalgasının etkili olacağını duyurmuş, kronik hastaların zorunlu olmadıkça belirli saatlerde dışarı çıkmaması tavsiyesinde bulunmuştu.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

DÜNYA HABERLERİ

AB’den Ukrayna ve Moldova'ya üyelik müzakeresi onayı

AB’den Ukrayna ve Moldova'ya üyelik müzakeresi onayı

Ukraynalı mülteciler arasında etnik köken ayrımcılığı

Ukraynalı mülteciler arasında etnik köken ayrımcılığı

İsrail ordusu Gazze'de iki evi bombaladı: 6 kişi öldü

İsrail ordusu Gazze'de iki evi bombaladı: 6 kişi öldü

DSÖ uyardı: Gazze'deki aşırı sıcaklar sağlık krizini kötüleştirecek

DSÖ uyardı: Gazze'deki aşırı sıcaklar sağlık krizini kötüleştirecek

Çin'in güneyinde sel ve heyelan faciası: 47 ölü

Çin'in güneyinde sel ve heyelan faciası: 47 ölü

Trump'ı yargılayan savcıya tehdit yağmuru

Trump'ı yargılayan savcıya tehdit yağmuru

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...