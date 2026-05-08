Meksika’da AVM yangını. En az 5 ölü

Meksika ’nın uyuşturucu kartelleri ve şiddet olaylarıyla ünlü Sinaloa eyaletinde yangın felaketi meydana geldi.

Yerel basında yer alan haberlere göre; Los Mochis kentinde bulunan Plaza Fiesta Las Palmas adlı bir alışveriş merkezinde yerel saatle 14.30 sıralarında henüz kesin olarak bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin sardığı AVM 'ye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi, yangının 16.50 itibarıyla büyük ölçüde kontrol altına alındığı bildirildi.

İlk belirlemelere göre yangında en az 5 kişinin öldüğü, 12 kişinin ise yaralandığı açıklandı. Olay yerinde arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ve kendi imkânları ile hastaneye giden kişilerin de bulunduğunu belirten yetkililer, ölü ve yaralı sayısının artabileceğine işaret etti.