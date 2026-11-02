Meksika'da avokado krizi. Tonlarca ürünü imha ettiler

Meksika 'nın çevre yetkilileri, ülkenin avokado üretiminin kalbi ve küresel ihracat merkezi olan Michoacan eyaletinde, ihracata hazır büyük miktarda avokadoda tohum kurdu tespit edildiğini doğruladı.

Larvaların tespit edilmesi üzerine Michoacan, Jalisco, Colima ve Nayarit eyaletlerindeki avokado üreticileri hafta sonu en az 52 ton ürünü toprağa gömerek imha etti.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, üreticilerin kamyonlar dolusu avokadoyu, zararlının ortadan kaldırılmasına yönelik protokoller gereğince yakılmak ve gömülmek üzere çukurlara döktüğü görüldü.