Meksika'da avokado krizi. Tonlarca ürünü imha ettiler
02.11.2026 06:20
Meksika'nın en önemli ihracat ürünlerinden avokadoda çekirdek kurdu tespit edildi. Dört eyalette sevkiyatlar durdu, onlarca ton ürün toprağa gömerek imha etti.
Son yıllarda dünya genelinde popülerliği artan avokadonun anavatanı ve en büyük üreticisi Meksika'da zararlı böcek krizi yaşanıyor.
Ülkede avokado üretiminin merkezi olan Michoacan eyaletinde, uluslararası ihracat için hazırlanan büyük miktarda avokadoda çekirdek kurdu tespit edildi. Yetkililer zararlının yayılmasını önlemek amacıyla sevkiyatları durdurdu, üreticiler tonlarca avokadoyu imha etmek zorunda kaldı.
Meksika'nın çevre yetkilileri, ülkenin avokado üretiminin kalbi ve küresel ihracat merkezi olan Michoacan eyaletinde, ihracata hazır büyük miktarda avokadoda tohum kurdu tespit edildiğini doğruladı.
Larvaların tespit edilmesi üzerine Michoacan, Jalisco, Colima ve Nayarit eyaletlerindeki avokado üreticileri hafta sonu en az 52 ton ürünü toprağa gömerek imha etti.
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, üreticilerin kamyonlar dolusu avokadoyu, zararlının ortadan kaldırılmasına yönelik protokoller gereğince yakılmak ve gömülmek üzere çukurlara döktüğü görüldü.
Michoacan Çevre Bakanı Alejandro Mendez, "Üreticiler, ürünlerinin zararlı istilasına uğramasını önlemek istiyor." dedi.
Avokado tohum kurdu, avokado ağaçlarının dallarına ve gövdelerine, ayrıca meyvenin içindeki çekirdeğe girerek ürüne zarar veriyor. Zararlı, müdahale edilmediği takdirde bahçe içinde hızla yayılıp bütün ürünü yok edebiliyor.
Yerel yetkililer, ürün kaybının ekonomik etkisine ilişkin bir tahmin paylaşmadı.