Meksika’da bara silahlı saldırı: 12 ölü, 3 yaralı

Meksika’da bir bara düzenlenen silahlı saldırıda 12 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Polis, saldırının karteller arası hesaplaşma olduğunu düşünüyor.

Meksika’da bara silahlı saldırı: 12 ölü, 3 yaralı

’nın Guanajuato eyaletinde yer alan Irapuato şehrinde bulunan “La Texana” adlı bara gece saatlerinde düzenlendi.
Saldırıda, 12 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin de yaralandığı ifade edildi.

Görgü tanıkları, kar maskeli çok sayıda adamın bara gelerek otomatik silahlarla içeridekilere ateş açtığını söyledi. Bazı müşteriler saldırı anında barın arka kapısından kaçarak kurtulmayı başarırken, yaralıların cesetlerin arasına gizlenerek hayatta kaldıkları aktarıldı.

Meksika’da bara silahlı saldırı: 12 ölü, 3 yaralı - 1

Guanajuato Eyalet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, saldırıyla ilgili soruşturmanın başlatıldığı ve olay yerinde incelemelerin yapıldığını aktarıldı.

Saldırganların henüz yakalanamadığı belirtilirken, saldırının karteller arası hesaplaşma olduğu düşünülüyor.

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