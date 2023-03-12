Meksika’da bara silahlı ve bombalı saldırı: 9 ölü, 10 yaralı

Görgü tanıkları, bardaki birçok kişinin yüksek sesli müzik nedeniyle silah seslerinin duymadığını ve saldırıyı geç fark ettiklerini söyledi.

Saldırıda, siper alarak kendilerini korumaya çalışan birkaç kişinin atılan ev yapımı patlayıcılar nedeniyle yaralandığı belirtilirken, bazı yaralıların ise yerde ölü taklidi yaparak kurtulduğu bildirildi.



Olayın ardından bölgeye eyalet polisi ve Ulusal Muhafızlar sevk edilirken, saldırganların güvenlik güçleri gelmeden olay yerinden kaçtıkları aktarıldı. Saldırganların yakalanması için operasyon başlatıldığı bildirildi.