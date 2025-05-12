Meksika’da belediye başkan adayına suikast

Meksika’nın doğusundaki Veracruz eyaletinde bir belediye başkan adayı, 11 Mayıs Pazar günü seçim kampanyası etkinliği sırasında düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

Yerel basına yansıyan haberlerde, suikasta uğrayan siyasetçinin Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum’un partisi Morena’nın Texistepec belediye başkan adayı Yesenia Lara olduğu belirtildi.

SALDIRIDA 4 KİŞİ ÖLDÜ, 3 KİŞİ YARALANDI



Olay yerinden paylaşılan görüntülerde, Morena’nın bayraklarını taşıyan insanlar ve araçların olduğu, silah seslerinin duyulması üzerinde insanların bağırarak kaçmaya başladığı görüldü. Paylaşılan başka görüntülerde ise sokaktaki insanların cansız bedenleri kameralara yansıdı.

Eyalet Valisi Rocio Nahle de sosyal medya platformu X’teki hesabından yaptığı paylaşımda, “Texistepec’teki Morena adayı ve destekçilerinin korkakça işlenmiş cinayetinden sorumlu olanları bulacağız. Dört ölü ve üç yaralı (var)” ifadelerini kullandı. Vali, “Hiçbir mevki ya da ofis bir insanın canı kadar değerli değildir” diye konuştu.

20 YILDA 480 BİN KİŞİ ÖLDÜRÜLDÜ



Son dönemde artan çete şiddetiyle de gündeme gelen Meksika’da özellikle yerel siyasetçilere yönelik sık sık saldırılar yaşanıyor. Belediye başkan adayına yönelik suikast, ülkenin batısındaki Jalisco eyaletinde belediye meclisi üyesi Cecilia Ruvalcaba’nın hastanede silahlı saldırıya uğramasından iki gün sonra yaşandı. 2006 yılından bu yana Meksika’da şiddet olaylarında yaklaşık 480 bin kişinin öldürüldüğü tahmin ediliyor.

