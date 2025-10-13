Meksika'da bilanço ağırlaşıyor: Ölü sayısı 44'e yükseldi

Meksika Sivil Koruma Ulusal Koordinatörlüğü'nün (CNPC) açıklamasına göre Veracruz, Puebla, Hidalgo, Queretaro ve San Luis Potosi eyaletlerinde etkili olan şiddetli yağışlar sel felaketini beraberinde getirdi.

Yaşamını yitirenlerin sayısı 44'e yükselirken kayıp 27 kişiyi bulmak için arama kurtarma çalışmalarının yoğun şekilde devam ettiği aktarıldı.

Meksika basınına göre, son yılların en büyük sel felaketinin yaşandığı 5 eyalette binlerce kişi elektriksiz kaldı. Dağ yamaçlarındaki toprak kaymaları ve nehir taşmaları nedeniyle felaketin boyutlarının daha da büyümesinden endişe ediliyor. Yolların, caddelerin ve evlerin sular altında kaldığı 5 eyalette şiddetli yağışlar ise sürüyor.