Meksika'da bir belediye başkanı silahlı saldırıda öldürüldü

Meksika'nın Guerrero eyaletinde bir belediye başkanı, silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

Meksika'da bir belediye başkanı silahlı saldırıda öldürüldü

Eyalete bağlı Copala kasabasının Belediye Başkanı Salvador Villalba, aracıyla seyir halindeyken Acapulco-Pinotepa otoyolunda kimliği belirsiz silahlı kişilerin saldırısına uğradı. Araçtan indirilen Villalba, eşinin gözü önünde silahla öldürüldü. Villalba'nın saldırıda yaralanan eşi ise hastaneye kaldırıldı.

Guerrero eyaleti savcılığından yapılan açıklamada, belediye başkanının öldürülmesi kınanarak saldırıya ilişkin soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Yerel basında çıkan haberde ise bir süredir tehdit edildiği öğrenilen Villalba'nın ulusal muhafızların koruması altında olduğu belirtildi.

Villalba, 2 Haziran'daki seçimlerde Copala kasabasının belediye başkanı seçilmişti.

'da Eylül 2023'ten bu yana öldürülen siyasetçi sayısı 34'e yükseldi.

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