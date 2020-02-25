Meksika'da bir çiftlikte 16 ceset bulundu

Los pinas, Reinaldo Patino, El Pelon ve Abasalo del Valle kartellerinin hakimiyet kurmaya çalıştığı belirtilen bölgedeki bir çiftlikte yapılan kazılarda 16 kişiye ait ceset kalıntılarına ulaşıldı.

Anadolu Ajansı 25.02.2020 - 22:43 | Son Güncelleme : 25.02.2020 - 22:46

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Meksika'nın orta kesiminde San Luis Potosi eyaletinde bir çiftlikte 16 ceset bulundu.

Ulusal basında çıkan haberlere göre, eyalete bağlı Moctezuma kentinde sahipsiz bir çiftlikte yapılan kazılarda 16 kişiye ait ceset kalıntıları çıkarıldı.

Eyalet savcılığı, cesetlerin kimlik tespiti için adlı tıp merkezine götürüldüğünü bildirdi.

Yetkililer, ilk incelemelerin kurbanların ateşli silahlarla öldürüldüğünü gösterdiğini belirtti.

Kamu Güvenliği Bakanlığı da bulguların, kaçırma ve infaz gibi suç unsurlarına işaret ettiğini açıkladı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bölgede Los pinas, Reinaldo Patino, El Pelon, Abasalo del Valle isimli uyuşturucu kartellerinin hakimiyet kurmaya çalıştığı ifade ediliyor.

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