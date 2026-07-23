Meksika'da bir gazeteci daha öldürüldü

Meksika 'nın Oaxaca eyaletinde gazeteci Francisco Alejandro Leyva, kahvaltı yaptığı sırada silahlı saldırıya uğradı.

Gazeteci Leyva olay yerinde yaşamını yitirirken, bir kadın da yaralandı. Oaxaca Valisi Salomon Jara, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada cinayeti kınadı.

Jara, eyalet savcılığına soruşturmanın ifade özgürlüğüne karşı işlenen suçlardan sorumlu federal makamlarla koordinasyon içinde yürütülmesi talimatını verdiğini belirtti. Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) örgütünün verilerine göre Leyva, Meksika'da 2026 yılında suikasta kurban giden yedinci gazeteci oldu.

Leyva'nın Facebook'taki haber sayfasında yaptığı son paylaşımda, yerel yetkililerin de katıldığı Guelaguetza Festivali'nin organizasyonuna yönelik eleştiriler yaptığı anlaşıldı.