Meksika'da bir ilk: Kadın adayların başkanlık yarışı

Meksika, tarihinde ilk kez önde gelen adayların her ikisinin de kadın olması nedeniyle devlet başkanı olarak bir kadın siyasetçi seçmeye hazırlanıyor.



Eski başkan Andrés Manuel López Obrador görevinden ayrılmadan önce yönetiminin son aylarında yeni, pahalı projeler önermeye devam etti. Ayrıca birçok büyük projeyi de yarım bırakacak.



Bu durum muhtemelen halefinin altı yıllık görev süresinin büyük bir bölümünde ellerinin bağlı kalmasına neden olacak.



Muhalefet adayı Xóchitl Gálvez kazansa bile, bir sürü mali taahhüt onun sırtına binecek.



López Obrador'un partisinin adayı, eski Mexico City belediye başkanı Claudia Sheinbaum anketlerde önde gidiyor.



Küçük bir partiden üçüncü bir erkek adayın kazanma şansı ise neredeyse sıfır.



Bir sonraki yönetim, önümüzdeki dönemde manevra alanını sınırlayacak mali açığı olan bir ülkeyi devralacak.



Mevcut mali kırılganlığı devre dışı bırakmak için, yeni yönetimin 2025'te mali açıdan (harcamalar veya vergiler) uyum sağlaması gerekecek.

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