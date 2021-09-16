Meksika'da boş bir binada 10 ceset bulundu

Meksika basınında çıkan habere göre, Zacatecas eyaletinde, ihbar sonucu yapılan incelemelerde, metruk bir binada cesetler bulundu.



Yetkililer, savcılık eşliğinde binadan 10 cesedin çıkarıldığını belirterek, konuya ilişkin soruşturma başlatıldığını bildirdi.



Zacatecas eyaleti Meksika'da cinayet sayısının en fazla olduğu yerlerden biri.

Ağustos ayında altı erkeğin cesedi bir köprüye asılmıştı. Eyalette yılın ilk altı ayında 536 kişinin öldürüldüğü kayıtlara geçti. Sayılara göre cinayetler 2020'ye göre yüzde 57 artış gösterdi.