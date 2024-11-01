Meksika'da Cadılar Bayramı uyarısı:  Kostüm giymeyin!

Meksika'da son dönemlerde artan şiddet olayları Cadılar Bayramı'nı da etkiledi. Yetkililer vatandaşları suçlularla karıştırılmamaları için kostüm giyemeleri konusunda uyardı.

Meksika'da Cadılar Bayramı uyarısı:  Kostüm giymeyin!

’da yetkililer, çete şiddeti olaylarının artması nedeniyle suçlularla karıştırılmamak için insanları Cadılar Bayramı'nda maske veya kostüm giymemeleri konusunda uyardı.

Meksika’nın Sinaloa eyaletinde çete şiddeti olayların giderek artması sebebiyle bölgenin Kamu Güvenliği Bakanı Gerardo Merida Sanchez, insanları Cadılar Bayramı’nda herhangi maske ve kostüm giymemeleri konusunda uyardı. Sanchez, “Kostüm veya maske takmayın, sahte silah taşımayın veya bir suçlunun kılığına girmeyin. Gece geç saatlere kadar dışarda durmayın” dedi.

Meksika'nın Sinaloa eyaletinde uyuşturucu çetelerinin düzenlediği saldırılar nedeniyle Sinaloa Valisi Ruben Rocha, Eylül’de Culiacan, Elota, Cosala ve San Ignacio'daki tüm okullarda eğitime ara verildiğini açıkladı. Bölgeye ek askeri kuvvetler sevk edildi.

Beyaz Saray'da cadılar bayramı: First Lady panda kostümüyle dikkat çekti

Beyaz Saray'da cadılar bayramı: First Lady panda kostümüyle dikkat çekti

Haberi Görüntüle

Öne Çıkan Video

Narin'in cansız bedenini taşıyan Nevzat Bahtiyar'ın keşif videosu

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...