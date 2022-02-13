Meksika'da cenaze törenine iki ayrı saldırı: 9 ölü, 2 yaralı

Meksika’nın Chihuahua eyaletinde yer alan Ciudad Juarez şehrinde bir cenazeye iki ayrı silahlı saldırı düzenlendi. Saldırılarda 1’i 12 yaşındaki çocuk, 2’si kadın 9 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.



İlk saldırının cenaze evine yapıldığı ve 3 kişinin yaşamını yitirdiği, 6 kişinin öldürüldüğü ikinci saldırının ise cenaze töreninin gerçekleştirildiği kiliseye düzenlediği belirtildi.



Chihuahua Eyaleti Başsavcılığı saldırılarla ilgili soruşturma başlattı.



Teksas eyaletindeki El Paso şehri sınırında bulunan Ciudad Jurez şehri, uyuşturucu kartellerinin yoğun faaliyet gösterdiği bir yer olarak biliniyor. Şehirde geçen yıl bin 400'den fazla cinayet kayıtlara geçmişti.